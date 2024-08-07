الجيش الصيني أعلن إجراء مناورات بالقرب من جرف متنازع عليه مع الفيليبين

أعلن الجيش الصيني، عن "إجراء مناورات عسكرية الأربعاء في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جرف سكاربورو، الجزيرة الصغيرة التي تسيطر عليها بكين وتطالب مانيلا بالسيادة عليها، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين".

وفي التفاصيل، أوضح الجيش الصيني في بيان أنّه "يُسيّر دورية قتالية مشتركة في المجال البحري والجوي قرب جزيرة هوانغيان"، الاسم الصيني لهذه الشعاب المرجانية، "لاختبار قدرات الاستطلاع والإنذار المبكر والمناورة السريعة وعمليات شنّ قواته ضربات مشتركة".