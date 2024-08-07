شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقتل 4 مريضات في ألمانيا.. هل يكون سفاح نساء جديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية أن طبيبًا يبلغ من العمر 39 عامًا جرى احتجازه في برلين للاشتباه في ارتكابه أربع جرائم قتل.

ويتردد أن الرجل، الذي يعمل في قطاع خدمات التمريض، قتل أربع مريضات في منازلهن في يونيو الماضي، حسبما قالت شرطة برلين ومكتب المدعي العام.

وقالت الشرطة إن الرجل محتجز منذ أمس الثلاثاء، وتشير مزاعم إلى أن الرجل حاول التغطية على جرائمه من خلال ارتكاب أعمال حرق عمد. الشرطة الألمانية سبق وأكدت الشرطة الألمانية أن الحريق الذي اندلع في وحدة كابلات تابعة لشركة السكة الحديدية "دويتشه بان" في برلين قبل بضعة أيام، كان هجومًا سياسي الدوافع.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أمس الثلاثاء، بأن المعلومات الحالية تشير إلى توافر دافع من هذا النوع وراء هذه الحادثة، وذكر أن قسم أمن الدولة المختص بالجرائم السياسية لا يزال يواصل التحقيق في القضية.