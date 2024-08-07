شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. انصار الحزب المعارض يحتشدون بعد الإطاحة برئيسة الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجمع عشرات الآلاف من الناشطين من الحزب الوطني البنجلاديشي المعارض في العاصمة دكا اليوم الأربعاء، في وقت دعت فيه زعيمة الحزب الجميع إلى التحلي بالصبر بعد الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة ورئيسة الحزب الوطني البنجلاديشي خالدة ضياء، في مقطع فيديو جرى عرضه للتجمع الحاشد أمام مقر حزبها في ضاحية نايابالتان وسط دكا: "لا نريد تدميرا ولا انتقاما ولا أخذا بالثأر، دعونا نبني مجتمعا قائما على الحب والسلام والمعرفة."

وكان هذا هو أول خطاب عام لخالدة ضياء منذ أكثر من ست سنوات منذ سجنها بتهم الكسب غير المشروع في 2018 أثناء حكم الشيخة حسينة، المنافسة السياسية اللدودة لضياء. استقالة الشيخة حسينة وجرى الإفراج عن ضياء، التي تعاني من المرض، والبالغة من العمر 78 عاما، بموجب مرسوم رئاسي أمس الثلاثاء، بعد يوم من استقالة حسينة ومغادرتها البلاد إلى الهند، بعد أن واجهت احتجاجات حاشدة.

وقالت زعيمة الحزب خالدة ضياء إنها تخضع لرعاية طبية في مستشفى في دكا، ووجهت الشكر للطلاب وشعب بنجلاديش داعية الجميع للتعاون في بناء بنجلاديش ديمقراطية قائمة على الجدارة والقدرة والمعرفة.