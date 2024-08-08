عودة زعيم انفصالي كاتالوني إلى برشلونة بعد 7 سنوات بالمنفى والشرطة الإسبانية تطلق حملة لاعتقاله

عاد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون إلى برشلونة، بعد سبع سنوات في المنف، حيث تولى الكلام خلال تجمع نظم قرب البرلمان أمام آلاف من انصاره على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وقال خلال كلمة مقتضبة بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر "تحيا كاتالونيا الحرة!".

وأكّد "لا أعرف كم من الوقت سيمر قبل أن نتمكن من أن نلتقي مجددا يا اصدقاء، لكن لا يهم ما سيحدث، عندما نلتقي مجددا آمل أن نتمكن من أن نهتف مجددا بصوت عال ما قلته خلال كلمتي: تحيا كاتالوينا الحرة".

ولا يزال بوتشيمون موضع مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال أحبطت العام 2017.

وكان فر من البلاد للافلات من ملاحقات قضائية وأمضى سبع سنوات في بلجيكا وفرنسا.

وبعد هذه الكلمة توجه الزعيم الانفصالي مع انصاره إلى برلمان كاتالونيا الذي ينتخب الخميس الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية الاشتراكي سالفادور إيا، وقد أعلن بوتشيمون مرارا أنه ينوي المشاركة في الانتخاب.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز" أنّ "شرطة إقليم كاتالونيا في إسبانيا تطلق حملة لاعتقال الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون بعد عودته إلى برشلونة".