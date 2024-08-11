اقتحام قرية النبي صالح غرب رام الله فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، وفقا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت عدة أحياء في القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدتي كفر دان والسيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية، واعتقلت الأسير المحرر محمد عدنان زيود، وحمزه نديم زيود، بعد مداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت الشاب أيمن سامر مرعي من كفر دان بعد مداهمة منزل ذويه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في كفر دان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص الحي بكثافة دون أن يبلغ عن إصابات، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.