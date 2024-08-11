ترامب يتهم منافسته في الانتخابات بسرقة أفكاره

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، نائبة الرئيس الحالية ومنافسته في الانتخابات كامالا هاريس بـ"سرقة" أفكاره، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وكتب ترامب: "لقد نسخت كامالا هاريس للتو اقتراحي لإلغاء الضرائب على البقشيش والفرق هو أنها لن تفعل ذلك، فهي تريد ذلك لأسباب سياسية فقط".

وتابع: "لقد كانت هذه فكرة ترامب، وليس لديها أي أفكار، ولا يمكنها إلا أن تسرق مني"

وقالت هاريس خلال تجمع حاشد في ولاية نيفادا أمس السبت إنها في حال فوزها بالانتخابات ستحقق زيادة في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن إلغاء الضرائب على البقشيش. وسبق أن طراح ترامب مثل هذه المبادرة مرارا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" السبت نقلا عن مصادرها بأن ترامب ينعت هاريس في أحاديثه الخاصة بألفاظ بذيئة.

يأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أجرته "نيويورك تايمز" وجامعة "سيينا" تقدم هاريس على ترامب بواقع 4 نقاط مئوية في 3 ولايات حاسمة.