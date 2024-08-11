تدمير ١٠ طائرات مسيرة فوق فورونيج الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر جوسيف، إنَّ الدفاعات الجوية الروسية دمرت أكثر من 10 طائرات مُسيرة فوق المقاطعة.

وكتب الحاكم على قناته بتطبيق "تيليجرام"، "تواصل قوات الدفاع الجوي المناوبة وأنظمة الحرب الإلكترونية تدمير الطائرات بدون طيار الأوكرانية في منطقة فورونيج. وفي الوقت الحالي، تم القضاء بالفعل على أكثر من 10 مسيّرات".

وأضاف أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.

وأكدت الدفاع الروسية، أنَّ قواتها تواصل التصدي لمحاولة الجيش الأوكراني اقتحام أراضي روسيا في كورسك، مُضيفة أنَّ خسائر أوكرانيا على هذا المحور بلغت نحو 175 جنديًا خلال آخر يوم.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنَّه تم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات بيلجورود وكورسك وبريانسك المحاذية لأوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، إلى أنَّ الجيش الروسي دمر 32 طائرة مُسيَّرة أوكرانية في سماء مقاطعتي كورسك الحدودية وياروسلافل الواقعة شرق موسكو، خلال الليلة الماضية.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا أمنيًا حول الوضع في المقاطعة، وقال إن نظام كييف نفذ عملًا عدوانيًا آخر واسع النطاق في مقاطعة كورسك، ويقصف بشكل عشوائي ويستهدف كل شيء، بما في ذلك المنشآت المدنية في المقاطعة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع عدة انفجارات في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية بمقاطعة خيرسون.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية، إنّه جرى سماع دوي عدة انفجارات، أمس، في خيرسون، وبحسب الخريطة الإلكترونية للوزارة، تنطلق إشارات الإنذار في مناطق كييف وفينيتسا وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وكيروفوجراد وجيتومير