الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف أحياء سكنية في مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفها لبلدات وأحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، على وقع إجبار سكانها بالنزوح من منازلهم.

وتجاوز عدد النازحين من شرق ووسط خان يونس نحو ٧٠ ألف فلسطيني، وقد قصفت طائرات الاحتلال مناطق القرارة والجلاء وخزاعة وبني سهيلا وأبراج حمد، مما أدى إلى تدمير مناطق واسعة بشكل كامل.

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

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