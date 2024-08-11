البرلمان الإيراني: مجزرة "مدرسة التابعين" أثبتت أن الصهاينة لا يفهمون إلا القوة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي استشهد على الأراضي الإيرانية، يعتبر واجباً دينياً ووطنياً. جاء هذا التصريح تماشياً مع توجيهات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي.

وأضاف قاليباف في تصريحاته اليوم، أن "إيران ملتزمة بتحقيق العدالة للدماء التي أريقت على أرضها، وأن الرد على اغتيال هنية سيكون جزءاً من واجبنا الديني والوطني". وأوضح أن هذا الموقف يعكس التزام إيران بالدفاع عن المقاومة الفلسطينية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "مجزرة مدرسة التابعين في غزة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، أظهرت مرة أخرى أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة"، مشدداً على أن هذه الجريمة لن تمر دون رد.

وفي ختام تصريحاته، شدد قاليباف على أن إيران ستستمر في دعمها للمقاومة الفلسطينية، وأن الجرائم الإسرائيلية المستمرة تدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد. وأكد أن إيران ستتعامل مع هذه التحديات بحزم وقوة، ولن تتهاون في الرد على أي اعتداء يستهدف أمنها أو أمن حلفائها.

الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات في جنين وقلقيلية

في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدتي كفر دان والسيلة الحارثية غرب جنين، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية، واعتقلت الأسير المحرر محمد عدنان زيود، وحمزه نديم زيود، بعد مداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت الشاب أيمن سامر مرعي من كفر دان بعد مداهمة منزل ذويه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في كفر دان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص الحي بكثافة دون أن يبلغ عن إصابات، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب تامر رضوان، في الثلاثينات من العمر، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الشمالية من البلدة، ومحيط محلات تجارية، ومجمع السفريات، كما داهمت منزل المواطن فتحي الجمال، وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتوياته، وتحطيم الأثاث.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر لاقف شرقا، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين، ما أدى إلى إعاقة الحركة.