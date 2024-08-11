واشنطن تدعم قدرات شركاء "أوكوس" النووية

ياسر رشاد - القاهرة - تزويد استراليا بالغواصات النووية مع عدم الإخلال بالتزاماتها الدولية

الأحد 11/أغسطس/2024 - 10:30 ص 8/11/2024 10:30:40 AM

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطوير دفاعات وقدرات حلفائها النووية في مجموعة أوكوس "AUKUS " أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن التعاون.

في 5 أغسطس 2024، وقع شركاء أوكوس اتفاقا بشأن التعاون في مجال الدفع النووي البحري، وكان قادة المجموعة قد أعلنوا في مارس 2023، عن خطة طموحة لدعم حيازة أستراليا لقدرات الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية المسلحة تقليدياً في أقرب وقت ممكن، مع ضمان قدرة أستراليا على تشغيل هذه التكنولوجيا وصيانتها وتنظيمها بأمان.

سيمكن الاتفاق دول المجموعة من مواصلة تقاسم المعلومات المتعلقة بالدفع النووي البحري للغواصات بين الشركاء، والسماح للمملكة المتحدة والولايات المتحدة بنقل المواد والمعدات إلى أستراليا اللازمة للبناء والتشغيل والصيانة الآمنة والمضمونة للغواصات المسلحة تقليدياً التي تعمل بالطاقة النووية.

ومنذ الإعلان عن هذا المسعى، كان شركاء المجموعة حازمين في أن يتم تنفيذ هذه المبادرة بطريقة تضع أعلى معايير عدم الانتشار، مع حماية المعلومات والمواد والمعدات السرية والمحكومة.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يعيد الاتفاق التأكيد على التزامات عدم الانتشار الدولية القائمة لدولهم، ويتسق معها، وباعتبارها دولة طرف غير حائزة على أسلحة نووية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أكدت أستراليا بشكل قاطع أنها لا تمتلك ولن تسعى للحصول على أسلحة نووية.

ووصفت الإدارة الأمريكية الاتفاق بأنه علامة فارقة مهمة ودليلاً على التزام شركائها بتوفير هذه القدرة الحيوية.