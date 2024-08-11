وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب التعامل مع مخيم جنين كما نعامل غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجاء ذلك خلال اجتماع مع قادة المستوطنات ، واكد على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه مخيم جنين في الضفة الغربية. وأوضح كاتس أنه يجب التعامل مع المخيم "بمثل الطريقة التي نتعامل بها مع غزة"، مشيراً إلى الحاجة إلى إجراءات عسكرية أكثر شدة للتصدي لما وصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة من المخيم.

وأضاف كاتس أن "مخيم جنين أصبح بؤرة للإرهاب ويجب اتخاذ خطوات فعالة لضمان أمن المستوطنات والمواطنين الإسرائيليين". وأكد أن الحكومة لن تتهاون في التعامل مع أي مصدر تهديد، سواء كان في غزة أو جنين.

وتأتي تصريحات كاتس في وقت يتصاعد فيه التوتر في الضفة الغربية، حيث شهد مخيم جنين مؤخراً عدة مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية. وأشار كاتس إلى أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها في غزة يمكن أن تكون نموذجاً للتعامل مع الوضع في جنين.

وختم كاتس حديثه بتأكيد دعم الحكومة الكامل للمستوطنين، قائلاً: "لن نتردد في اتخاذ أي خطوة ضرورية لضمان أمنكم وأمن دولة إسرائيل".

رئيس البرلمان الإيراني: مجزرة مدرسة التابعين بغزة أثبتت مجددا أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي استشهد على الأراضي الإيرانية، يعتبر واجباً دينياً ووطنياً. جاء هذا التصريح تماشياً مع توجيهات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي.

وأضاف قاليباف في تصريحاته اليوم، أن "إيران ملتزمة بتحقيق العدالة للدماء التي أريقت على أرضها، وأن الرد على اغتيال هنية سيكون جزءاً من واجبنا الديني والوطني". وأوضح أن هذا الموقف يعكس التزام إيران بالدفاع عن المقاومة الفلسطينية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "مجزرة مدرسة التابعين في غزة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، أظهرت مرة أخرى أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة"، مشدداً على أن هذه الجريمة لن تمر دون رد.

وفي ختام تصريحاته، شدد قاليباف على أن إيران ستستمر في دعمها للمقاومة الفلسطينية، وأن الجرائم الإسرائيلية المستمرة تدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد. وأكد أن إيران ستتعامل مع هذه التحديات بحزم وقوة، ولن تتهاون في الرد على أي اعتداء يستهدف أمنها أو أمن حلفائها.