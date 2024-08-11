الخارجية الإيرانية: سنرد بشكل قانوني وحاسم على اغتيال هنية

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، تناول فيه حادثة اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

أكد باقري كني، خلال الاتصال، أن إيران تحتفظ بحقها في الرد بشكل قانوني وحاسم على هذه الجريمة التي وصفها بالعمل العدواني. وشدد على أن هذا الرد سيكون متوافقًا مع القوانين الدولية وسيأتي في الوقت والمكان المناسبين.

وأضاف باقري كني أن إيران تعتبر هذا الاغتيال انتهاكًا صارخًا لسيادتها، خصوصًا أن العملية وقعت على أرض إيرانية، مما يزيد من تعقيد الموقف ويستدعي تحركًا قانونيًا عاجلاً. وأشار إلى أن إيران ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لضمان محاسبة الجناة.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية بلجيكا عن قلقها إزاء التصعيد الأخير، ودعت إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التوترات في المنطقة، وشددت على أهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل النزاعات.

واختتم باقري كني الاتصال بالتأكيد على أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها وسيادتها، وأن الرد الإيراني سيأتي بشكل حازم ومنسق مع حلفائها في المنطقة.

وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب التعامل مع مخيم جنين كما نعامل غزة:

خلال اجتماع مع قادة المستوطنات، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه مخيم جنين في الضفة الغربية، وأوضح كاتس أنه يجب التعامل مع المخيم "بمثل الطريقة التي نتعامل بها مع غزة"، مشيراً إلى الحاجة إلى إجراءات عسكرية أكثر شدة للتصدي لما وصفه بالتهديدات الأمنية الصادرة من المخيم.

وأضاف كاتس أن “مخيم جنين أصبح بؤرة للإرهاب ويجب اتخاذ خطوات فعالة لضمان أمن المستوطنات والمواطنين الإسرائيليين”، وأكد أن الحكومة لن تتهاون في التعامل مع أي مصدر تهديد، سواء كان في غزة أو جنين.

وتأتي تصريحات كاتس في وقت يتصاعد فيه التوتر في الضفة الغربية، حيث شهد مخيم جنين أخيرًا عدة مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، وأشار كاتس إلى أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها في غزة يمكن أن تكون نموذجًا للتعامل مع الوضع في جنين.

وختم كاتس حديثه بتأكيد دعم الحكومة الكامل للمستوطنين، قائلاً: "لن نتردد في اتخاذ أي خطوة ضرورية لضمان أمنكم وأمن دولة إسرائيل".