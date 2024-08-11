إعلام عبري: الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض مسيّرة واحدة فقط من سرب حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض مسيّرة واحدة فقط من بين سرب الطائرات المسيّرة الذي أطلقه حزب الله مساء أمس باتجاه شمال إسرائيل. وذكرت التقارير أن الهجوم شمل عدة طائرات مسيّرة، تمكّنت معظمها من الوصول إلى أهدافها دون أن يتم اعتراضها.

وأوضحت المصادر أن هذا الفشل في التصدي الكامل للهجوم يثير تساؤلات حول فعالية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة المتطورة التي يستخدمها حزب الله. ويُعَد هذا الاختراق الأمني تطورًا مقلقًا، حيث يظهر قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات متعددة في وقت واحد، مما يعقد مهمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم أثار حالة من القلق والاستنفار في صفوف القيادة العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت بإعادة تقييم خطط الدفاع الجوي لمواجهة هذا النوع من التهديدات. وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يدرس حالياً الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراته على التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة بشكل أكثر فعالية.

في السياق ذاته، أفادت التقارير أن الهجوم المسير لم يسفر عن خسائر بشرية كبيرة، لكن الأضرار التي لحقت بالأهداف المستهدفة لا تزال قيد التقييم. وتُعتبر هذه العملية جزءًا من سلسلة التصعيدات الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، والتي تثير مخاوف من احتمال اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة.

سرب مسيرات أطلقه حزب الله لضرب عدة مواقع حساسة ووجيش الاحتلال يمتنع الحديث عنه

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سربًا من الطائرات المسيرة، الذي أطلقه حزب الله مساء أمس، تمكن من استهداف عدة مواقع حساسة داخل إسرائيل. وذكرت التقارير أن الهجمات تمت بدقة عالية، حيث ضربت المسيرات أهدافًا استراتيجية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرًا على نشر تفاصيل هذه المواقع أو الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، حيث يعتبر استخدام المسيرات بهذه الكثافة والنوعية تصعيدًا خطيرًا من قبل حزب الله. وأشارت إلى أن هذا النوع من الهجمات يعكس قدرة حزب الله على تنفيذ عمليات متطورة قد تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل.

وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بقصف عدة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، لكن الوضع لا يزال متوترًا مع مخاوف من تصعيد أكبر في الأيام المقبلة. وبحسب ما تم تسريبه، فإن القيادة الإسرائيلية تعكف حاليًا على تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا التصعيد.

وأكدت وسائل الإعلام أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على نشر أي معلومات تتعلق بتفاصيل الهجوم أو المواقع التي تم استهدافها، وذلك في محاولة لمنع حزب الله من تحقيق أي مكاسب إعلامية أو معنوية من هذه العملية.