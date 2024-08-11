بن غفير: علينا تشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم

أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، إلى أنّه "يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى عودة جميع أسرانا".

ولفت، في تصريح، إلى أنّه "علينا تشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم".

وأمس، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين أثناء صلاة الفجر في مدرسة "التابعين" في حي الدرج وسط مدينة غزة والتي تؤوي نازحين، حيث تناثرت أشلاء الضحايا لدرجة أنه كان من الصعب جمع جثة كاملة، وفقًا للناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وارتُكبت المجزرة وسط موجة تحريض متواصلة من قبل العديد من المسؤولين والوزراء الإسرائيليين، في حين يصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول ما يعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".