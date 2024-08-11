"سرايا القدس": قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو شمال شرق خانيونس

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، "أننا قصفنا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين شمال شرق مدينة خانيونس" في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، سقط مصابون فلسطينيون في غارات إسرائيلية على مدينة حمد السكنية شمالي خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وجاء ذلك ذلك بعد أن طالب الجيش الإسرائيلي سكان حي الجلاء في خانيونس جنوب قطاع غزة بالمغادرة، "استعدادًا لعملية عسكرية في المنطقة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.