نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيًا في الضفة بينهم صحفي وأسرى سابقون

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بلاغ، أنّ "قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية بينهم صحفي وأسرى سابقون".

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وسّعت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وكثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مع قادة المستوطنات في الضفة الغربية، إلى أنّه "يجب التعامل مع مخيم جنين كغزة"، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا مجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس.