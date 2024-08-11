شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

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زلزال اليابان

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 200 كلم، في سلسلة جبال هندوكوش.وشعر بالزلزال سكان مناطق وادي سوات، وأجزاء من إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي.من ناحية أخرى، تستمر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في حث المواطنين على ضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم في منطقة نانكاي ترو الواقعة على طول ساحل المحيط الهادئ.وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، بأن هيئة الأرصاد الجوية تستمر في الإبقاء على تحذيرها الخاص الذي أصدرته يوم الخميس الماضي بعد وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة في مقاطعة ميازاكي بجنوب اليابان.