عودة الخليج 365 السوداني بعد مشاورات غير مثمرة مع الجانب الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الخليج 365 السوداني إلى بورتسودان اليوم الأحد، بعد مشاورات مع الجانب الأميركي في جدة، التي لم تحقق أي تقدم ملموس.

ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن بعض القضايا الأساسية، حيث تمسك الخليج 365 الحكومي السوداني بعدم مشاركة منظمة الإيقاد في مفاوضات جنيف المقررة في 14 أغسطس الجاري.

ووفقًا لمصادر، قدم الخليج 365 الأميركي، الذي يترأسه المبعوث توم بيرليو، مقترحًا يقضي بقيادة وفد التفاوض من الجانب الحكومي بواسطة ضابط أو مسؤول رفيع في الجيش. إلا أن الخليج 365 السوداني رد بأن السودان سيشارك بوفد حكومي وليس بوفد عسكري، كما كان مطلوبًا من الجانب الأميركي.

فيما أوضحت مصادر أخرى أن المشاورات الفنية بين الأطراف الدولية ستبدأ في جنيف في 14 أغسطس، حتى في حال لم يشارك وفد الجيش.

أعلن رئيس الخليج 365 الحكومي السوداني، محمد بشير أبو نمو، أن المشاورات مع الجانب الأميركي انتهت دون التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة الخليج 365 السوداني في مفاوضات جنيف، سواء كوفد يمثل الجيش حسب رغبة الأميركيين، أو كوفد حكومي وفق قرار الحكومة السودانية. وأكد أبو نمو أن هناك تفاصيل كثيرة أدت إلى قرار إنهاء الحوار دون اتفاق.

تسعى هذه المحادثات إلى إنهاء النزاع المستمر منذ 15 شهراً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وستكون محادثات جنيف، التي وافقت قوات الدعم السريع على حضورها، محاولة هامة للتوسط بين الطرفين المتحاربين بهدف الوصول إلى حل.

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد حاولتا خلال الأشهر الماضية جمع الفريقين في مفاوضات لوقف إطلاق النار ومناقشة سبل التوصل إلى حل سياسي، لكن دون جدوى.

منذ منتصف أبريل الماضي، اندلع صراع دموي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو. وقد أدى هذا النزاع إلى نزوح ملايين المدنيين، وإصابة ومقتل الآلاف، وانتشار الأوبئة وشح المساعدات الغذائية في العديد من مناطق الصراع داخل البلاد.

حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا، مشيرًا إلى تحقيق إصابة مباشرة.

ووفقًا لبيان صادر عن الحزب، فقد استخدم مقاتلو حزب الله الأسلحة الصاروخية في الهجوم الذي استهدف التجمع العسكري للعدو. وأكد البيان أن العملية جاءت في إطار الرد على التصعيد المستمر والانتهاكات التي تستهدف الأراضي اللبنانية.

وأوضح الحزب أن الهجوم استهدف تحديدًا تجمعًا لجنود العدو في منطقة بركة ريشا، وهي منطقة تشهد توترًا مستمرًا جراء الأنشطة العسكرية والتهديدات المتبادلة. وأكد البيان أن العملية نجحت في تحقيق إصابة مباشرة، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية حول الأضرار التي لحقت بالعدو سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

وأكد حزب الله أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجيتهم لمواجهة أي تهديدات تجاه لبنان، ومواصلة الرد على التصعيد العسكري من قبل العدو. كما أشار البيان إلى أن الحزب سيواصل تنفيذ عمليات دفاعية إذا ما استمرت الاعتداءات ضد لبنان.

وأعرب الحزب عن التزامه بمواصلة التصدي للعدوان وحماية السيادة اللبنانية، مؤكدًا أن أي تصعيد من جانب العدو سيواجه بردود فعل مماثلة من قبل قوات المقاومة.