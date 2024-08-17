من هو وزير التعليم السوداني الذي توفى في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

توفي محمود سر الختم الحوري وزير التعليم السوداني، داخل فندق بالدقي وسط الجيزة، إثر هبوط في الدورة الدموية.

وتولى محمود سر الختم الحوري وزير التعليم السوداني، منصبه في يناير من العام قبل الماضي، إذ استمر في هذا المنصف حتى وفاته مساء أمس الجمعة في إحدى الفنادق بمنطقة الدقي بالجيزة.

"الخليج 365" ينشر في السطور التالية أبرز المعلومات عن وزير التعليم السوداني وهي كالآتي:

قاد وزير التعليم السوداني العملية التعليمية في فترة صعبة بالسودان، خاصة أن الحرب بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، ما تسبب في انهيار العملية التعليمية في الدولة الشقيقة، إذ أقيمت امتحانات بعض المراحل في مصر.

وواجه الراحل خلال توليه مهمته وزيرا للتعليم في السودان، العديد من الأزمات من جانب المعلمين السودانيين، إذ كان أبرزها تجاهل القضايا الرئيسية في النظام التعليمي بالبلاد.

كما واجه أزمة كبرى في إيجاد حلول لعقد امتحانات الشهادة السودانية، بجانب فشل الوزارة في وضع مجرد تصور لاستهلال العام الدراسي الجديد بالبلاد.

يذكر أن محمود سر الختم، وزير التربية والتعليم السوداني، توفى داخل أحد الفندق بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من إدارة إحدى فنادق الدقي بالجيزة، بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص سوداني الجنسية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاة محمود سر الختم، وزير التربية والتعليم السوداني.

وبالفحص تبين أنه تعرض لأزمة صحية أسفرت عن وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.