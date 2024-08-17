بكين تطلق خدمة توصيل بواسطة “الطائرات بدون طيار” على سور الصين العظيم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت السلطات الصينية ، أول طريق للتوصيل اللوجستي بواسطة الطائرات بدون طيار في قطاع بادالينج من سور الصين العظيم؛ ما يُمكّن السياح من استلام مواد الإغاثة في غضون دقائق، حيث عادة ما تستغرق الرحلة إلى المكان المحدد 50 دقيقة سيرا على الأقدام.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن برج المراقبة الجنوبي التاسع على الخط الممتد لقطاع بادالينج من سور الصين العظيم يعمل كنقطة التسليم للطريق الجديد.

وتستضيف المنطقة التي تم افتتاحها أمام العامة في نهاية عام 2023 بشكل أساسي أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة في الهواء الطلق ومعابر المغامرة ودراسات سور الصين العظيم والتصوير الفوتوغرافي للسفر، فيما يسهم الافتقار إلى المرافق التجارية في المنطقة في خلق صعوبات عند الزوار لتجديد الإمدادات مثل مياه الشرب.

ويبلغ الطول الإجمالي لسور الصين العظيم أكثر من 20000 كيلومتر ويتكون من العديد من الجدران المترابطة التي تمتد عبر 15 منطقة على مستوى المقاطعات بما في ذلك بكين وخبي ومنغوليا الداخلية في شمالي البلاد، وقانسو وشينجيانج في شمال غربي البلاد.

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