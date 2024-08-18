رشح حزب الخضر الأميركي الطبيبة جيل ستاين المعروفة بدعواتها لوقف تسليح أوكرانيا وإسرائيل لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية.
وترشحت جيل ستاين (73 عاما) - وهي من شيكاغو وخريجة جامعة هارفارد - لأعلى منصب في البلاد عن حزب الخضر في عامي 2012 و2016، وقبل ذلك حاولت مرتين أن تصبح حاكمة لولاية ماساتشوستس.
وتقترح ستاين في إطار حملتها الانتخابية إغلاق معظم القواعد العسكرية الأميركية في الخارج ووقف مبيعات الأسلحة ورفع العقوبات الاقتصادية التي تضر بالمدنيين، بما في ذلك في كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، وسحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني القادم. ورشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب رسميا لمنصب رئيس الدولة، في حين شرح الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الخضر الأميركي رشّح جيل ستاين الداعية لوقف تسليح أوكرانيا وإسرائيل لخوض انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.