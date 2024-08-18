حزب الخضر الأميركي رشّح جيل ستاين الداعية لوقف تسليح أوكرانيا وإسرائيل لخوض انتخابات الرئاسة

رشح حزب الخضر الأميركي الطبيبة جيل ستاين المعروفة بدعواتها لوقف تسليح أوكرانيا وإسرائيل لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية.

وترشحت جيل ستاين (73 عاما) - وهي من شيكاغو وخريجة جامعة هارفارد - لأعلى منصب في البلاد عن حزب الخضر في عامي 2012 و2016، وقبل ذلك حاولت مرتين أن تصبح حاكمة لولاية ماساتشوستس.

وتقترح ستاين في إطار حملتها الانتخابية إغلاق معظم القواعد العسكرية الأميركية في الخارج ووقف مبيعات الأسلحة ورفع العقوبات الاقتصادية التي تضر بالمدنيين، بما في ذلك في كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، وسحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني القادم. ورشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب رسميا لمنصب رئيس الدولة، في حين شرح الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.