أكثر من 20 مصابا جراء حريق خلال مهرجان موسيقي في ألمانيا

أصيب أكثر من 20 شخصا جراء اندلاع حريق في دولاب هواء خلال مهرجان موسيقي قرب مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث أن الحريق اندلع بعيد التاسعة مساء في مقصورتين من دولاب الهواء في مهرجان هايفيلد، وتمت السيطرة عليه سريعا.

وأصيب أربعة أشخاص بحروق، وتعرّض خامس لإصابات جراء سقوطه أرضا، بينما عانى 18 شخصا من تنشق الدخان. كما أصيب عناصر من فرق الإطفاء والشرطة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية النيران تندلع في مقصورتين من دولاب الهواء، ودخان أسود كثيف يتصاعد.

وأكد المتحدث أن طائرات مروحية وفرق الإطفاء توجهت سريعا الى المكان، ونُقل المصابون الى مستشفى قريب.