شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة بوشهر جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل في إيران، بأن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات، عند خط العرض 28.31 درجة شمالًا وخط الطول 49.99 درجة شرقًا.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.