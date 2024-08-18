الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى أذربيجان في زيارة دولة تستغرق يومين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باكو عاصمة أذربيجان الأحد في زيارة دولة تستغرق يومين، وفق ما أعلنت وكالات أنباء روسية.

وأشار الكرملين في وقت سابق الأحد إلى أن بوتين سيلتقي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف للتباحث خصوصا في "مسألة التسوية للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا".