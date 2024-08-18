غالانت: خطر التصعيد العسكري قد يؤدي في النهاية إلى حرب إقليمية لا يمكن وقفها تشمل حزب الله وإيران

اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الى ان إسرائيل عند مفترق طرق استراتيجي، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق فهناك خطر متزايد بحصول تصعيد عسكري.
واوضح غالانت في تصريح له، بان خطر التصعيد العسكري قد يؤدي في النهاية إلى حرب إقليمية لا يمكن وقفها، تشمل حزب الله وإيران.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بان غالانت طالب اليوم بحسم المسائل الاستراتيجية في "الكابينت" الموسع كونه صاحب الصلاحية، وليس "الكابينت" المصغر.
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