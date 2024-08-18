كولومبيا تحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - حظرت كولومبيا، اليوم الأحد، توريد الفحم إلي إسرائيل، وذلك دعما للقضية الفلسطينية وللضغط على حكومة الاحتلال بالموافقة على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

كولومبيا تقرر وقف تصدير الفحم لإسرائيل

وقع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، مساء اليوم الأحد، مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل.

وقال رئيس كولومبيا، إن حظر تصدير الفحم يأتي للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة.

وكانت وزارة تجارة كولومبيا أوصت بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل، كما أعلن رئيس كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، واصفا حكومة نتنياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

حماس تحمل نتنياهو تعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار

وحملت حركة المقاومة الإسلامية في غزة حماس، اليوم الأحد، مسؤلية عركلة وتعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار إلي نتنياهو.



وقالت حركة حماس في بيان لها مساء اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، ويضع شروطاً ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب على قطاع غزة.

وأضافت حماس أن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا، كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

وأكدت حماس وافقت على مقترح الوسطاء 6 مايو 2024، ورحبت بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو.





وطالبت حماس الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ الخطة المعروضة على الحركة ووافقت عليه، حتى لا تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب مماطلة نتنياهو ووضعه المزيد من الشروط والعقبات أمام التوصل لاتفاق، بما يخدم استراتيجيته لكسب الوقت وإطالة أمد العدوان، وفق الحركة.

وحملت الحركة نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له الشعب لفلسطيني في القطاع جراء مواصلة العدوان.