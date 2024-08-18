الري: أعمال تطوير المنظومة المائية تتطلب توفير مهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة

ياسر رشاد - القاهرة - اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ان الدولة المصرية تهتم بجودة التعليم الهندسى والاهتمام بتخريج مهندسين على مستوى متميز يخدم سوق العمل فى مصر وخارجها ، مشيدا بمجهودات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، فى مجال تطوير التعليم الهندسى ، ومؤكدا على الدور الهام لنقابة المهندسين فى تعزيز كفاءة المهندسين بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل .

واضاف، خلال مؤتمر "التعليم الهندسى" الذى نظمته نقابة المهندسين بمقر النقابة اليوم الأحد الموافق ١٨ اغسطس ٢٠٢٤ ، أن منظومة الموارد المائية والري، شهدت أعمال تطوير خلال الفترة الماضية وما ستشهده مستقبلا يتطلب توفير مهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة وبما يحقق مستهدفات التطوير المنشودة ، مشيرا لحرص الوزارة على تعيين مهندسين جدد من شباب الخريجين لزيادة أعداد المهندسين بالوزارة ، وهو أمر حتمى للحفاظ على إستمرار منظومة العمل بالوزارة على يد كوادر متميزة من المهندسين .

وأشار الى أن هناك العديد من المجالات المتخصصة التى تتطلب وجود مهندسين أكفاء لمتابعتها وادارتها مثل أعمال تطوير منظومة تشغيل السد العالى ، وأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ، وإجراءات التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه ، وإدارة المياه الجوفية ، والرى الحديث بتقنياته المختلفة ، بالإضافة لمجال معالجة مياه الصرف الزراعي الذى شهد توسعا كبيرا فى الإعتماد عليه مؤخرا لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.

كما أشار لتقنيات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والذى يعد أحد الأدوات الهامة التى يمكن الإعتماد عليها مستقبلا للتعامل مع تحديات المياه والغذاء ، لافتا الى أن سوق العمل سيستوعب أعدادا كبيرة من المهندسين الأكفاء خلال السنوات القادمة للعمل فى هذه المجالات .

كما أكد الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري على استعداد للتعاون مع نقابة المهندسين لتدريب مهندسى الوزارة وخاصة الأجيال الجديدة منهم فى مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بأعمال الوزارة .