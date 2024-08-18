إسرائيل تعلن إنفجار عبوة بالعاصمة تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إسرائيل، منذ قليل من مساء اليوم الأحد، عن إنفجار عبوة في إحدى شوارع عاصمتها تل أبيب.

انفجار وسط تل أبيب

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن انفجار شاحنة بشارع وسط مدينة وسط مدينة تل أبيب.

وأضافت أن المسعفون الذين وصلوا الى الموقع في تل أبيب وجدوا رجلا فاقدا للوعي وأقروا وفاته في المكان، كما أصيب شخص بصورة متوسطة (33 عاما).

الشرطة تعاين موقع الانفجار في تل أبيب

وأكدت أن الشرطة تفحص إن كانت قوة الانفجار الكبيرة والمؤشرات بالميدان تشير الى أن الانفجار جراء عبوة ناسفة، وإن كانت الخلفية للحدث جنائية أو على خلفية قومية.