منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع من أجل تفعيل الاتحادات الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث اجتماع عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الأحد، سبل إعادة تفعيل الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير داخل الوطن وخارجه (الشتات)، خاصة خمسة من أكبر الاتحادات التاريخية الفاعلة في المنظمة، وهي: الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لطلبة فلسطين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين.

منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع

وضم الاجتماع الذي افتتحه رئيس دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف، الأمناء العامين لفصائل المنظمة وعددا من ممثلي المنظمات الشعبية لدى الفصائل، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض المنظمات الشعبية، محمد المدني، وذلك كخطوة أولى لإعادة تفعيل جميع الأطر والنقابات الشعبية لمنظمة التحرير.

وأشار رئيس دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير إلى أهمية معالجة أي خلل في تلك الأطر الشعبية، والخروج من دائرة التوصيف إلى دائرة الفعل على كافة الساحات في الوطن والشتات، بحيث تكون واجهة فعلية وحقيقية لجميع الشرائح التي تمثلها أينما تواجدت.

وأضاف رئيس دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير: رغم أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا للشهر الحادي عشر على التوالي تشكل عائقا حقيقيا، إلا أننا نجحنا في شهر فبرايرمن العام الجاري بعقد مؤتمر لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر "الفيديو كونفرنس"، شاركت فيه فروع غزة، وسوريا، ولبنان، وهو ما شكل فارقا حقيقيا على الأرض في غزة، وهي نتيجة نرجوها كأحد أهم مخرجات هذا النقاش، وهو أن يفضي إلى نتائج على الأرض تسهم بإحداث فرق نوعي في عمل مؤسساتنا الشعبية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة البدء بخطوات عملية يتم اتخاذ القرار فيها من خلال اجتماعات أسبوعية لاحقة ومنتظمة، للخروج ببرنامج عمل واضح قادر على مواجهة التحديات وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني.

بدأت قيادة فلسطين، اليوم الأحد، في التجهيز لتواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

محمود عباس يوسع اتصالاته للتواجد داخل غزة



وففقاً لمان نشرته وكالة وفا الفلطسينية فإن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.





وتم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوةبتواجد محمود عباس داخل غزة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن، وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك.