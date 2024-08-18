وزير الخارجية الأميركي يصل إسرائيل الأحد المقبل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، فإن بلينكن سيصل إلى تل أبيب الأحد المقبل، في إطار زيارة للمنطقة تشمل أيضًا مصر وقطر.

وقال مسؤول إسرائيلي إن بلينكن سيلتقي نتنياهو يوم الإثنين المقبل.

يأتي ذلك عقب جولة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة حول وقف إطلاق النار في غزة ، وتبادل الأسرى بين إسرائيل و حماس .

اقرأ أيضا/ قطر ومصر وأميركا يصدرون بيانا مشتركا بشأن اختتام جولة مفاوضات غـزة

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء الماضي.

وكان موقع اكسيوس قد نقل عن مصدرين لم يذكر اسميهما، إن سفر بلينكن تأجل بسبب "حالة الضبابية التي تكتنف الوضع"، وذلك في ظل ترقب رد إيران وحزب الله على الاغتيالات الإسرائيلية في طهران والضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر : وكالات