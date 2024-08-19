مسؤول بالمركزي الأميركي: تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة سيضر بالوظائف

اوضح رئيس فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في شيكاغو أوستن غولسبي إن حصول الأفراد والشركات على قروض في الولايات المتحدة يزداد صعوبة، وإن عدم خفض أسعار الفائدة من شأنه الإضرار بسوق العمل.

وأوضح غولسبي أن من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقال في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) "عندما ترفع سعر الفائدة، مثلما فعلنا، وتبقيه عند هذا المستوى بينما ينخفض التضخم، فإنك في الواقع تشدد (السياسة النقدية)".

وفي حين تظهر البيانات الاقتصادية مزيجا من المؤشرات الإيجابية وأخرى تثير القلق، قال غولسبي "إذا أبقيت على تشديد سياساتك النقدية لفترة طويلة، فسوف تواجه مشكلة في التوظيف".