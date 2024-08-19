شاهد.. لحظة تفجير عبوة ناسفة في تل أبيب ومعلومات جديدة عن الحادث

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر نبأ انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب في الدقائق الأخيرة من مساء أمس الأحد، المشهد علي منصات التواصل الإجتماعي و سائل الإعلام الإسرئيلية.

ونشرت رواد موقع التواصل الإجتماعي X صوراً لمنفذ حادث انفجار عبوة وسط العاصمة الاسرائيلية تل أبيب و التي أسفر عنها مقتل شخص و إصابة أخر بشظايا.

تفاصيل جددة عن منفذ حادث انفجار تل أبيب

منفذ انفجار تل أبيب

وبحسب تقييم الجهاز الأمني الإسرائيلي عن إنفجار تل أبيب.كان المنفذ يخطط للوصول إلى ملعب بلومفيلد حيث تقام مباراة كرة القدم بين بني سخنين ومكابي تل أبيب وانتظار خروج الآلاف من المشجعين من الملعب..لكن لسبب ما انفجرت القنبلة قبل وصول المنفذ للهدف.

لحظة انفجار عبوة في تل أبيب

يذكر أن أعلنت إسرائيل، منذ قليل من مساء أمس الأحد، عن إنفجار عبوة في إحدى شوارع عاصمتها تل أبيب.

انفجار وسط تل أبيب



وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن انفجار شاحنة بشارع وسط مدينة وسط مدينة تل أبيب.

وأضافت أن المسعفون الذين وصلوا الى الموقع في تل أبيب وجدوا رجلا فاقدا للوعي وأقروا وفاته في المكان، كما أصيب شخص بصورة متوسطة (33 عاما).

الاحتلال يقتحم قرى طولكرم



وأكدت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ، مساء اليوم الأحد، قرى: كفر عبوش، وكفر زيباد، وكفر جمال، جنوب طولكرم.





وذكرت الوكالة ، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في القرى المذكورة، وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما انتشرت قوات الاحتلال في محيط قرى "الكفريات"، وتحديدا كفر صور، وكفر زيباد، وكفر عبوش، وكفر جمال، وكور، في الوقت الذي واصلت فيه إغلاق البوابة الحديدية التي أقامتها عند جسر جبارة أمام الداخلين إلى طولكرم، ما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات باتجاه واحد.





وأعلنت مديرية أوقاف طولكرم عن افتتاح المساجد في قرى: كفر صور، والراس، وجبارة، وكور، لاستقبال المواطنين الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق البوابة الحديدية عند جسر جبارة من قبل قوات الاحتلال .

يذكر أن رفض بنايمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الأحد،إنسحاب قوات الاحتلال من محور فلادليفيا بحجة إعاقة تسليح حماس.