اليمن.. «الحوثي» يجند 10 آلاف طفل خلال ثماني سنوات

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

كشفت تقارير حقوقية، أن جماعة الحوثي جندت أكثر من 10 آلاف طفل خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2021، فيما حققت الأمم المتحدة مما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الحوثيين منذ العام 2010. وأوضحت تقارير حقوقية أن الحوثيين تمكنوا من تجنيد نحو 30 شاباً، بينهم 10 أطفال من قرية الأدبعة مديرية مبين، محافظة حجة، مشيرة إلى أن العطلة الصيفية لم تكن عادية هذا العام، حيث كان الأطفال هدفاً لدعاية حوثية لاستقطابهم إلى مخيمات تدريبية لتجنيد الأطفال ودفعهم نحو ساحة القتال.

واستعرض التقرير، عمليات الاستقطاب التي قامت بها جماعة الحوثي واستغلال الخلفية الفكرية للضحايا، والمعاناة الاقتصادية، وحالة التهميش التي تعيشها أسر الأطفال، مع الإغراء بالانخراط في التجنيد للحصول على مصدر دخل ومن ثم نقلهم إلى أحد المعسكرات التدريبية المخصصة لتدريب المجندين الجدد.

وأشار التقرير إلى أن المحشِّدين والمشرفين الحوثيين نزلوا إلى المناطق الريفية بمديرية مبين، محافظة حجة، وعقدوا محاضرات لتشجيع الأطفال على الانضمام للتجنيد، كما قدم الحوثيون عروضاً مالية عبر تقديم رواتب شهرية وسلال غذائية للأسر التي تعاني تدهور الوضع الاقتصادي، حيث صُنف معظم سكان القرية من المزارعين الفقراء.

وكشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، العام الماضي، أن معظم الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال التي حقق فيها ترتبط بالحوثيين الذين يواصلون تجنيد الأطفال واستخدامهم، خاصة في المعسكرات الصيفية.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات اليمنية، في تقرير، أمس، ارتفاع عدد الأسر النازحة المتضررة من السيول في محافظة مأرب وسط البلاد، إلى أكثر من 12 ألف أسرة تعيش ظروفاً بالغة التعقيد، منذ مطلع أغسطس الجاري.

وقال التقرير إن عدد الأسر النازحة المتضررة من السيول في محافظة مأرب خلال أغسطس الجاري، بلغ أكثر من 12 ألفاً، من بينها 3 آلاف و673 أسرة تضررت كلياً، و8 آلاف و689 تضررت جزئياً، كما أدت السيول إلى تضرر 7 مدارس كلياً و15 مدرسة جزئياً، فضلاً عن تضرر ثلاثة مرافق صحية، حسب المصدر نفسه. وفيما يتصل بالأضرار البشرية، أشار التقرير الحكومي إلى وفاة 8 نازحين، منهم 4 نساء وطفل، إضافة إلى إصابة 34 آخرين. في الأثناء، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، المانحين الدوليين إلى تقديم 25 مليون دولار بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من سيول اليمن، في منشور للمفوضية عبر منصة «إكس».

وقالت: «نداء عاجل من أجل اليمن.. لقد أثرت الفيضانات الكارثية على أكثر من 294 ألف شخص»، مضيفة: «قدم شركاؤنا مساعدات منقذة للحياة إلى 67 ألفاً و500 شخص، ولكن ما تزال هناك فجوة تمويلية بقيمة 25 مليون دولار». ووجهت المفوضية مناشدتها للمانحين بالقول: «دعمكم يمكن أن ينقذ الأرواح، تبرعوا الآن».

سيول

أعلنت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، الخميس الماضي، ارتفاع عدد قتلى السيول في اليمن منذ مطلع العام الجاري، إلى 98، فضلاً عن إصابة 600.