شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود الإطفاء.. تركيا تعلن السيطرة على معظم حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التركية مساء الأحد، السيطرة على 241 حريقًا من أصل 247 اندلعت في الغابات التركية قبل 4 أيام.

وأفاد وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي في تصريحات للصحفيين، بأن فرق الإطفاء التركية تكافح منذ الخميس الماضي للسيطرة على الحرائق، مشيرًا إلى عدم وجود أي حريق يثير القلق.

وأوضح أن عدد نقاط الحرائق بلغت 247 حريقًا، 109 منها حرائق غابات و138 حرائق ريفية، جرت السيطرة على 241 منها.

استخدام المياه لإخماد الحرائق

وتواصل المروحيات استخدام المياه لإخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة في بعض المناطق.



وكجزء من جهود الدعم، أُرسلت فرق إطفاء من مدن تركية مختلفة إلى تلك المناطق، بالإضافة إلى تعبئة قوات الجيش والشرطة للإسهام في مكافحة الحرائق.

وكان وزير الزراعة والغابات التركي أعلن السيطرة على حرائق الغابات التي نشبت في منطقتي يامانلار وأورلا بولاية إزمير، ومنطقة غوينوك بولاية بولو.