«تعليم تحت الطلب».. صيحة جديدة في أمريكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، بخاصة منطقة جنوب فلوريدا، حالياً، صيحة جديدة في عالم التعليم ترفع شعار «تعليم تحت الطلب»، تتيح لأولياء الأمور خيارات لا تحصى من البرامج الدراسية التي يمكنهم اختيارها لأطفالهم.

وأصدرت منظمة «خطوة إلى الأمام من أجل الطلاب» غير الهادفة للربح التي تقدم منحاً دراسية للطلاب في ولاية فلوريدا الأمريكية، تقريراً أشار إلى وجود «عدد صغير لكنه يتزايد من موفري خدمة التعليم الإضافي الانتقائي أو مشغلي الفصول الدراسية ذات الموضوع الواحد أو المعلمين ذوي الطبيعة الخاصة»، الذين يقدمون الفرص التعليمية وفقاً لطلب ولي الأمر أو الطالب.

وفي تقرير نشره موقع معهد كاتو الأمريكي للأبحاث تناولت كولين هررونسيش الباحثة في مركز الحرية التعليمية التابع للمعهد تجربة الدكتورة نيمي ميجنوكشي لتوفير خدمة تعليمية انتقائية جديدة من خلال مؤسستها التي تحمل اسم «عين عالم».

فبعد حصول نيمي على درجة الماجستير في علم النفس التجريبي والأحياء والدكتوراه في علم الأعصاب والأحياء التكاملي، قررت ألا تستمر في الحقل الأكاديمي والتوجه إلى العمل الميداني في مجال التعليم. وتقدم نيمي أغلب فصول «عين عالم» في إحدى الحدائق العامة. وتشهد تجربة «عين عالم» نجاحاً كبيراً حيث جذبت في العام الماضي نحو 150 طالباً.

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