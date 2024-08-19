شكرا لقرائتكم خبر عن العواصف الرعدية والفيضانات تهدد اليونان ومنطقة البلقان مع ارتفاع الحرارة المستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قد تؤدي العواصف الرعدية فوق اليونان ومنطقة البلقان إلى حدوث فيضانات وصواعق برقية، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع المزيد من حرائق الغابات، بينما تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في جنوب إسبانيا. فيضانات وحرائق بالبلاد وهناك إنذارات من اللون البرتقالي من العواصف في جزر البحر الأيوني في اليونان، بما في ذلك كورفو، بينما جرى الإعلان عن فيضانات محلية في بعض المناطق الشمالية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واندلع 44 حريق غابات في البلاد على مدار الـ24 ساعة الماضية حتى 0630 مساء أمس الأحد ونتج ربعها تقريبًا عن ضربات برق على ارتفاعات عالية، مما جعل من الصعب إخمادها. كما أن أجزاء كبيرة من صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو مهددة.

وهناك احتمالية مرتفعة لاندلاع حريق غابات اليوم الإثنين، في أثينا ومنطقة أتيكا المحيطة وكذلك جزر كريت وإيفيا ورودس. ويزيد التغير المناخي من وتيرة وشدة الظواهر المناخية المتطرفة بما في ذلك موجات الحر والرياح العاتية وحرائق الغابات.