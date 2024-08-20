شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. فصل حطام السفينة "فيرتي" الغارقة في بحر الشمال إلى نصفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الشحن والممرات المائية الألمانية في مدينة بون يوم الاثنين، فصل حطام سفينة الشحن "فيرتي" إلى نصفين، وكانت هذه السفينة غرقت بعد تصادم بحري في بحر الشمال قبالة جزيرة هيلجولاند.

وأوضحت الهيئة أن عملية القطع حدثت بالقرب من قاع البحر وباستخدام سلاسل قطع.

وأوضحت الإدارة أن عملية قطع الحطام استغرقت 9 ساعات، وفقًا لما أعلنته المديرية العامة للممرات المائية والملاحة في بون.

ومن المنتظر في الخطوة التالية رفع شطري السفينة من الماء. خطوات التقطيع وكانت تصريحات سابقة أفادت بأن من المتوقع أن يحدث ذلك بحلول نهاية شهر أغسطس الحالي، ووفقًا لتقرير الهيئة، فقد جرى تثبيت بارجة، وهي سفينة مسطحة دون دفع ذاتي، فوق الحطام مباشرة لأداء بالأعمال.

وقبل القطع، رُفعت السفينة الغارقة لوضع سلاسل الرفع وسلسلة القطع أسفلها، ثم جرى تقطيع "فيرتي" إلى نصفين على ارتفاع نحو 4 أمتار فوق قاع البحر بواسطة حركات المنشار يوم الأحد. 5 قتلى وفي 24 أكتوبر 2023، اصطدمت "فيرتي" وسفينة الشحن "بولزي" جنوب غرب هيلجولاند، ما أدى إلى غرق "فيرتي" التي كانت تبحر تحت علم المملكة المتحدة ويبلغ طولها 91 مترًا.

وتفترض السلطات أن 5 من البحارة لقوا حتفهم في الحادث، وجرى انتشال جثة القبطان، بينما لا يزال 4 بحارة في عداد المفقودين، ونجحوا في إنقاذ بحارين آخرين.

ونظرا لوجود الحطام في خليج ألمانيا، فإنه يمثل عائقًا للملاحة.

وخلال عمليات الإنقاذ السابقة، جرى انتشال معظم اللفات الفولاذية البالغ عددها 187 لفة والتي كانت السفينة تقلها وقت الحادث.

وجرى أيضًا تفريغ مواد خطرة من خزانات السفينة، التي تقع على عمق نحو 37 مترًا.