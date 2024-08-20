شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار 11869 منزلًا ومبنى.. الأمطار الغزيرة تجتاح وسط الصين والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات وسط الصين

الدمام - شريف احمد - أكدت السلطات الصينية اليوم، وفاة 50 شخصًا وفقدان 15 آخرين، جراء أمطار غزيرة ناجمة عن الإعصار "جايمي" في مدينة تسيشينغ بمقاطعة هونان وسط الصين.وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه منذ أواخر يوليو الماضي، أثَّرت عواصف مطيرة ناجمة عن الإعصار "جايمي" بشدة على تسيشينغ، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.وتضرر 128 ألف شخص، وانهار 11869 منزلًا ومبنى، وانقطعت الكهرباء والطرق والاتصالات في القرى.وتمكّنت جميع القرى الإدارية في المناطق المنكوبة في مدينة تسيشينغ من استعادة الطرق وإمدادات الكهرباء والاتصالات والمياه بشكل مبدئي.هذا وتستمر حاليًا جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار بعد الكارثة.