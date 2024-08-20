"حزب الله": استهدفنا موقع راميا وقصفنا ثكنتَي شوميرا وميتات وانتشارَين لجنود العدو في محيطَيهما

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:40 من يوم الثلاثاء 20-8-2024 موقع راميا بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

‏كذلك أعلن الإعلام الحربي، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏اليوم الثلاثاء 20-8-2024 ثكنة شوميرا وإنتشاراً لجنود العدو في محيطها بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا". ‏

وأعلن الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏اليوم الثلاثاء 20-8-2024 ثكنة ميتات وإنتشاراً لجنود العدو في محيطها بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا".