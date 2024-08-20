أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:40 من يوم الثلاثاء 20-8-2024 موقع راميا بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة".
كذلك أعلن الإعلام الحربي، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء 20-8-2024 ثكنة شوميرا وإنتشاراً لجنود العدو في محيطها بصليات من صواريخ الكاتيوشا".
وأعلن الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء 20-8-2024 ثكنة ميتات وإنتشاراً لجنود العدو في محيطها بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع راميا وقصفنا ثكنتَي شوميرا وميتات وانتشارَين لجنود العدو في محيطَيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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