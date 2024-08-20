أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة الإسرائيلية المعادية على منطقة وادي حامول أدت إلى إصابة شخص بجروح".
وأوضحت أنّه "عندما تقدم ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني التابعين للهيئة الصحية الإسلامية لنجدته، عمد جيش الاحتلال إلى استهدافهم ما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح متوسطة والحاق الضرر الكبير بسيارة الاسعاف التي كانوا على متنها. وقد استدعت جروح الأربعة إدخالهم إلى المستشفى للعلاج".
وشجب وزارة الصحة العامة بأقصى العبارات هذا "الاستهداف المتكرر للعاملين الصحيين في جنوب لبنان، ما يشكل خرقا شديد الخطورة للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في زمن الحروب والتي تشدد على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة أكّدت جرح أربعة بينهم 3 مسعفين بالغارة على وادي حامول: استهداف العاملين الصحيين خرق شديد الخطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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