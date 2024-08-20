بلينكن وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى قطر، وذلك للبحث في تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وسيلتقي بلينكن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في إطار جولة قادته أيضا إلى تل أبيب والقاهرة.

وتأتي جولة بلينكن بعد جولة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، وقبل جول مرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة المصرية القاهرة.

في وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن مسؤول أميركي، قوله إنّ "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتشددة بشأن غزة غير بناءة"، والتي أصرّ خلالها على مواصلة الحرب.

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأميركي تأكيده أنّ "لا صحة لتقارير بأن وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن اقتنع في اجتماع مع نتانياهو بمطلب إسرائيل البقاء في فيلادلفيا"، مضيفًا "الولايات المتحدة تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع".

وذكر المسؤول أنّه "إذا وافقت حماس على مقترح سد الفجوات، فإننا نتوقع إجراء محادثات إضافية بشأن تفاصيل تنفيذ أي اتفاق"، حول وقت إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.