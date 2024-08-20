بوتين يزور الشيشان للمرة الأولى منذ 2011

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشيشان في منطقة القوقاز والتي يتزعّمها حليفه رمضان قديروف، في زيارة هي الأولى لبوتين منذ العام 2011.

وأشار قديروف في تصريف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وصل إلى الجمهورية الشيشانية. هناك برنامج حافل مرتقب في إطار هذه الزيارة".

وبث التلفزيون الروسي لقطات لوصول بوتين الذي نزل من مروحية وقد استقبله قديروف وكبار أعوانه على مدرج المطار.

وقال قديروف في تصريح لصحافيين إن "الناس سيكونون سعداء. سيكونون مسرورين بمجيء الرئيس إلى الجمهورية. بالنسبة إلينا، أنه أمر محفّز، وشاحن للطاقة".

وفق الزعيم الشيشاني، بدأ بوتين زيارته بمحطة عند قبر والده أحمد قديروف الذي كان زعيما لجمهورية الشيشان إلى أن اغتيل بعملية نفّذها متمرّدون في العام 2004.

يأتي وصول بوتين إلى الشيشان في أعقاب زيارة أجراها صباح الثلاثاء إلى بيسلان في جمهورية أوسيتيا الشمالية الواقعة أيضًا في منطقة القوقاز.

في بيسلان زار بوتين موقع مدرسة شهدت احتجاز رهائن على يد مسلّحين من الشيشان، في عملية انتهت بمقتل أكثر من 300 شخص.

وتأتي زيارة بوتين فيما تشن القوات الأوكرانية منذ السادس من آب هجوما في منطقة كورسك الروسية الحدودية.

وانتشرت في كورسك قوات شيشانية للتصدي للهجوم الأوكراني.