شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يبحث تعميق مفهوم التطوع مع وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة لخدمة المجتمع، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعمرو مجدي وبسنت محمود عضوا الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد بيان صادر عن التحالف الوطني للعمل الأهلى حرص السفيرة نبيلة مكرم على تقديم تهنئة خاصة للدكتور أسامة الأزهري، لا سيما أن الدكتور أسامة الأزهري كان عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، متمنية له دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تؤديه الوزارة، كما قامت السفيرة نبيلة مكرم بتقديم درع التحالف للدكتور أسامة الأزهري على جهوده في تنمية المجتمع.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والتحالف في تعميق مفهوم التطوع وخدمة المجتمع في نفوس المصريين وكذلك آليات التعاون في بناء الإنسان بالإضافة للسعى نحو تأهيل المتطوعين والدعاة عبر توفير بناء معرفي وقيمى سليم يستطيع بناء شخصيات مؤثرة في الدوائر المحيطة بكل فرد بالإضافة لاستحداث آليات جديدة للاستفادة من قدرات الوزارة والتحالف في تحقيق أهداف التنمية.

كما شهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه التحالف في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في التحالف الوطني والمجتمع المدني المصري، الذي يثبت قدرًا كبيرًا من النجاح، كما أنه لن يتحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية.