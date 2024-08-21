الحزب الديمقراطي اعتمد رسميًا كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

اعتمد الحزب الديمقراطي رسميا نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، وذلك خلال مؤتمر الحزب.

وفي كلمة لها، ذكرت هاريس أنه "يشرفني الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين ومعا سنشق طريقا جديدا نحو المستقبل والحرية".

وتعهدت بـ"رسم طريق جديد للمضي قدما"، مضيفة "أن تتاح الفرصة لأبناء الطبقة العاملة لشق الطريق نحو البيت الأبيض أمر لا يحدث إلا في الولايات المتحدة".