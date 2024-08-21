شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية على وادي حامول ليلًا

أدّت غارة إسرائيلية على وادي حامول قرب الناقورة إلى سقوط شهداء وإصابات قرابة منتصف الليل.

وكان قد نفذ الطيران الحربي المعادي فجرا، غارات وهمية فوق قرى الجنوب على علو منخفض.

وكان الطيران الحربي المعادي شن بعد منتصف الليل، غارات استهدفت محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية.

واطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور.