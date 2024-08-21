بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى

اشارت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الى أنه "سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى"، موضحة أن "ردنا لا بد أن يكون محسوبا لتجنب أي تأثير سلبي على وقف إطلاق النار المحتمل بغزة".

واضافت انه "عندما تكون أعينهم ثابتة على شاشات الرادار سيفاجأون من الأرض، وربما من السماء أيضا"، مؤكدة أنه "لابد أن يعاقب المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية".