السلطات الجزائرية تقبض على ناشط سياسي تونسي حاول اجتياز الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - ألقت السلطات الأمنية الجزائرية القبض على الناشط السياسي التونسي أحمد الصافي سعيد ومرافق له صباحا بعد قيامه باجتياز الحدود إلى الجزائر خلسة متجها إلى بلد مجاور.

وجاء في منشور على موقع إذاعة "موزاييك": "في إطار متابعة عملية إلقاء القبض والاحتفاظ بالناشط السياسي أحمد الصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلسة أمس الثلاثاء 20 أوت 2024، علمت موزاييك أن فرقة الحرس الوطني الحدودي بفريانة من ولاية القصرين تحصلت أمس على معلومات مفادها تمكن السلطات الأمنية الجزائرية من إلقاء القبض على الصافي سعيد ومرافقه في حدود الساعة السابعة صباحا بعد قيامه باجتياز الحدود وتوغله داخل التراب الجزائري من جهة دوار سيدي ظاهر قرية بودرياس من معتمدية فوسانة على مستوى العلامتين الحدوديتين 206 و207".

وبحسب الإذاعة "قامت الوحدات المذكورة بإيقافه مع المرافق وتسليمهما للسلطات الأمنية الجزائرية بقرية بوشبكة من ولاية تبسة في انتظار إحالتهما على بلدية الحويجبات دائرة الماء الأبيض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي كان قد صرح أمس للإذاعة أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له بسبب اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور".

وكالة فارس: تكشف اسباب سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

ذكرت وكالة فارس الإيرانية، إن سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كان بسبب الظروف الجوية وعدم القدرة على تحمل الوزن الزائد.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن السلطات الإيرانية أكملت تحقيقا في تحطم مروحية رئيسي، وأن سقوط المروحية كان حادثا.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الركاب في مروحية رئيسي تجاوز العدد المحدد، لذلك لم تستطع الإقلاع إلى الارتفاع المطلوب، ما أدى إلى اصطدامها بجبل في ظروف جوية سيئة أدت إلى انتشار الضباب.

وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارات انتهت من تحقيق مفصل، وهناك ثقة كاملة بأن ما جرى كان حادثا".

وقال المصدر إن عدد الركاب في مروحية رئيسي تجاوز المسموح به، لذلك لم يتمكن من الحصول على الارتفاع المطلوب وتحطم على سطح الجبل في طقس سيئ.

وأضاف أن "التحقيق يشير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس كانت تقل شخصين إضافيين خلافا لما هو مقرر في بروتوكولات السلامة، وعندما لاحظ الطيار الضباب وحاول إيصال المروحية إلى الارتفاع الصحيح، لم يكن لدى المروحية القوة الكافية للقيام بذلك وفي ظروف الرؤية المحدودة بسبب الضباب، اصطدمت الطائرة بجبل".

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الخاصة الإيرانية استجوبت 30 ألف شخص في التحقيقات، وكل المؤشرات والمعلومات تشير إلى غياب العامل البشري في تحطم المروحية. أو تحديد أي عوامل مشبوهة.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تقريرا أوليا بالحادثة في مايو الماضي أكد أن النيران اشتعلت في المروحية بعد اصطدامها بالمنحدرات.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح يوم 20 مايو الماضي عن مقتل رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث 16 ساعة للعثور على حطام الطائرة