إنترفاكس: تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مارينوفكا في فولغوغراد الروسية بعد هجوم بمسيّرة أوكرانية

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية، عن "تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مارينوفكا بمنطقة فولغوغراد الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية". بدورها، ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ "الدفاعات الجوية الروسية تصدّت لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة في منطقة مارينوفكا بمقاطعة فولغوغراد تم تدمير معظمها". كما كشفت عن "إسقاط صاروخين أوكرانيين وطائرة مسيّرة الليلة في أجواء مقاطعة كورسك الروسية". وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، في حين تواصل توغلها البري في مقاطعة كورسك الروسية، مع استمرار الهجوم الروسي في أوكرانيا.

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