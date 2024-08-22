الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 40265 قتيلا و93144 مصابا

افادت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 40265 قتيلا و93144 مصابا منذ 7 تشرين الاول الماضي"، مشيرة الى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 قتيلا و163 مصابا خلال يوم".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت الوزارة بـ"ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".