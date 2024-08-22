إعلان حال الطوارئ في مطار دولي في الهند بعد تهديد بوجود قنبلة داخل طائرة

أعلنت السلطات الهندية حال الطوارئ في مطار تريفاندروم الدولي في ولاية كيرلا جنوب البلاد، عقب ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من مدينة مومباي، بحسب "روسيا اليوم".

ووفق صحيفة "times of India" أفادت مصادر في مطار تريفاندروم الدولي بأن "الطيار أبلغ بتلقي تهديد بوجود قنبلة عند اقتراب الطائرة من مطار تريفاندروم".

وكانت الطائرة تقل 135 راكبا، وهبطت بسلام في المطار صباحا بالتوقيت المحلي للهند، وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقلها إلى منطقة معزولة.

وأوضحت المصادر أن "العمليات في المطار لم تتأثر بالأمر"، مشيرة إلى أنهم "في انتظار المزيد من التفاصيل حول مصدر هذا التهديد".